إعلان

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:19 ص 25/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و10.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الليمون أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
اقتصاد

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في بداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في بداية تعاملات الأحد
"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام