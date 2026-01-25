إعلان

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يُطالب واشنطن بإرسال مبعوث خاص لـ بيونج يانج

كتب : مصراوي

07:50 ص 25/01/2026

أمريكا وكوريا الجنوبية

وكالات

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم مين-سيوك، إنه اقترح على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إرسال مبعوث أمريكي خاص إلى كوريا الشمالية، لتعزيز العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض، إذ طلب فانس مشورة كيم حول الدبلوماسية مع النظام الكوري الشمالي، وسط تكهنات أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي كيم جونج أون خلال زيارته للصين في أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح كيم، أنه أكد لـ فانس، أن ترامب هو الوحيد الذي يملك الإرادة والقدرة على تحسين العلاقات مع الشمال.

وأشار إلى أن إرسال مبعوث خاص يمثل خطوة تعبيرية عن هذه النية، كما لديه مرشح أمثل لهذا الدور، لكنه رفض الكشف عنه، مستذكرا اقتراح سيئول في التسعينيات إرسال جيمي كارتر كمبعوث لمعالجة القضية النووية.

واتفق الجانبان على إبقاء "خط ساخن" للتواصل، ودعا كيم فانس لزيارة سيئول، وفقا لروسيا اليوم.

أمريكا وكوريا الجنوبية كوريا الجنوبية واشنطن إرسال مبعوث خاص لـ بيونج يانج بيونج يانج

