أوكرانيا تُهاجم بيلجورود.. وروسيا تُعلن السيطرة على قرية في خاركيف

كتب : مصراوي

07:41 ص 25/01/2026

حرب روسيا واوكرانيا

وكالات

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية شنت هجومًا ضخمًا على البلدة الرئيسية في المنطقة، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

ووصف فياتشيسلاف جلادكوف الهجوم أنه أكبر قصف لبلدة بيلجورود، قائلا: "تضررت مواقع الطاقة، واشتعلت النيران في أحد المباني ويقوم طاقم من وزارة الطوارئ بالتعامل مع الحريق".

وأضاف: "تسببت شظايا من طائرة مسيرة تم إسقاطها في نشوب حريق في فناء أحد المباني".

وأدى إسقاط طائرة مسيرة أخرى إلى إلحاق أضرار بمنازل في قرية مجاورة.

ودأبت القوات الأوكرانية على مهاجمة بلدة بيلجورود والمنطقة المحيطة بها منذ أن شنت روسيا حربًا ضد جارتها الأصغر في فبراير 2022.

قالت قنوات غير رسمية، إن القصف استمر لبعض الوقت مساء السبت، حيث دوت سلسلة من الانفجارات في البلدة.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت، إن قواتها استكملت السيطرة على قرية ستاريتسيا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

تقع القرية بالقرب من بلدة فوفتشانسك التي توغلت فيها القوات الروسية في مايو 2024.

وحاولت القوات الروسية في الأشهر القليلة الماضية توسيع مكاسبها في المنطقة بالرغم من المقاومة الأوكرانية.

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقرير صدر في وقت متأخر من أمس السبت، إن القوات الروسية شنت 6 هجمات على منطقة تشمل ستاريتسا، لكنها لم تعترف بفقدان السيطرة على القرية.

ولم تأت مدونة ديب ستايت العسكرية الأوكرانية، التي تستخدم تقارير مفتوحة المصدر لتتبع مواقع الجيشين، على ذكر القرية في تقرير يوم الجمعة، لكنها قالت إن القوات الروسية تواصل ضغطها في منطقة فوفتشانسك.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية، أن قوات موسكو نفذت أيضا ضربات مكثفة خلال الليل على مواقع أوكرانية للطائرات المسيرة بعيدة المدى ومنشآت للطاقة، وفقا للغد.

حرب روسيا واوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا خاركيف بيلجورود

