تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة

مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، كرتونة رمضان التي تشمل سلع متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.

وتختلف أسعار كرتونة رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر، حيث تتراوح الأسعار بين 190 و1000 جنيه.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 5 متاجر شهيرة، وهي كارفور وهايبر وان وفتح الله وخير زمان ومحمود الفار:

كارفور

1)كرتونة رمضان من كارفور بسعر 189.95 جنيه

محتوياتها:

2 مكرونة 300 جرام- أرز 1ك- زيت خليط 700 مللي- سمنة 350 جم- سكر أبيض 1ك- شاي 40 جم- فول 500 جم- ملح 500 جم- نودلز70 جم .

2)كرتونة جمع شنطتك بسعر 119.95 جنيه.

محتويتها:

سكر أبيض 1 ك- أرز مصري 1 ك- زيت خليط 700 مللي- مكرونة فرن 300 جم- فول 500 جم- شاي 40 جم.

3)كرتونة جمع شنطتك بسعر 309.95 جنيه

محتوياتها:

سكر أبيض 1 ك- 2 أرز مصري 1 ك- زيت خليط 700 مللي- ملح 500 جم- مكرونة خواتم 1 ك- مكرونة مرمرية 1 ك- شاي 100 جم- عدس اصفر 500 جم- صلصة طماطم 300 جم- سمنة 350 جم- قمر الدين 400 جم.

هايبر وان

1)كرتونة الخير حجم كبير بسعر 315 جنيه

محتوياتها:

2 أرز 1 ك- 2 سكر 1ك- 1 مكرونة 1ك- 1 بلح ناشف 1 ك- 1 سمن 300 جم- 1 عدس 500 جم- 1 فول 500 جم- 1 صلصلة 280 جم- 1 زيت 700 جم- 2 شاي 40 جم.

2)كرتونة الخير حجم وسط بسعر 200 جنيه

محتوياتها :

1 أرز 1ك - 1 سكر 1 ك - 1 مكرونة 1ك- 1 سمن 300 جم- 1 فول 500 جم- 1 صلصة 280 جم- 1 زيت 700مل- 1 شاي 40 جم.

فتح الله

1)كرتونة الشنطة الأساسية بسعر 180 جنيه

محتوياتها:

1 كيس أرز 1 ك- 1 كيس سكر 1 ك- 1 زجاجة زيت خليط 650 مللي- 2 كيس مكرونة 350 جم- 1 ظرف صلصة 300 جم- 1 عبوة سمن ظرف 300 جم- 1 كيس ملح 200 جم- 1 كيس بلح صعيدي 500 جم.

2)كرتونة شنطة الخير والبركة بسعر 345 جنيه

محتوياتها:

1 كيس أرز 1 ك- 1 كيس سكر 1 ك- 1 زجاجة زيت خليط 650 مللي- 2 كيس مكرونة 350 جم- 1 ظرف صلصة 300 جم- 2 كيس ملح 200 جم- 1 كيس بلح صعيدي معبأ 500 جم- 1 كيس فول معبأ 400 جم- 1 كيس لوبيا 400 جم- 1 كيس عدس اصفر 400 جم- 2 كيس شاي 40 جم- 1 كيس جوز هند 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم- لفة قمر الدين 400 جم.

3)كرتونة شنطة المميزة بسعر 385 جنيه

محتوياتها:

1 كيس أرز 1 ك- 1 كيس سكر 1 ك- 1 زجاجة زيت خليط 650 مللي- 1كيس مكرونة 1 ك- 1 ظرف صلصة 300 جم- 1 عبوة سمن ظرف 300 جم- 1 كيس بلح صعيدي معبأ 1 ك- 1 كيس فول معبأ 400 جم- 1 كيس جوز هند 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم- لفة قمر الدين 400 جم- كاند بيف 340 جم- عبوة شاي ناعم 100 جم.

4)كرتونة شنطة الخير الممتازة بسعر 666 جنيه

محتوياتها:

2 كيس أرز 1 ك- 2 كيس سكر 1 ك- 2 زجاجة زيت خليط 650 مللي- 2 كيس مكرونة 1 ك- 2 ظرف سمن 300 جم- 1 علبة صلصة 800 جم- 1 كيس ملح 200 جم- ا كاند بيف 340 جم- 1 كيس فول معبأ 400 جم- 1 كيس لوبيا معبأ 400 جم- 1 كيس عدس معبأ 400 جم- 1 كيس فاصوليا معبأ 400 جم- 2 كيس بلح معبأ 500 جم- 1 كيس شاي 250 جم- 1 كيس زبيب 250 جم- لفة قمر الدين 400 جم.

خير زمان

1)كرتونة شنطة خير زمان بسعر 154.99 جنيه

محتوياتها:

1 أرز مصري 1 ك- 1 زيت 600 مللي- 1 سكر مصري 1ك- 1 صلصة 280 جم- 2 مكرونة مقصوصة 350 جم- 1 مكرونة فرن 350 جم- 1 ملح 450 جم.

2)كرتونة شنطة خير زمان بسعر 239.99 جنيه

محتوياتها:

2 أرز مصري 1 ك- 1 زيت 700 مللي- 1 سكر مصري 1 ك- 1 سمنة 350 جم- 1 صلصة 280 جم- 2 مكرونة فرن 350 جم- 1 مكرونة مقصوصة 350 جم- 1 ملح 450 جم- 1 شاي 40 جم.

محمود الفار

1)كرتونة محمود الفار بسعر 154.99 جنيه

محتوياتها:

1 سكر 1 ك- 1 أرز مصري 1 ك- 1 شاي 40 جم- 1 ملح 500 جم- 1 مكرونة فرن تزيد 350 جم- 1 مكرونة خواتم تزيد 350 جم- 1 صلصة طماطم 300 جم- 1 زيت خليط 700 مللي.

2)كرتونة محمود الفار بسعر 185.95 جنيه

محتوياتها:

1 سكر 1 ك- 1 أرز مصري 1 ك- 1 شاي 40 جم- 1 ملح 500 جم- 1 مكرونة فرن تزيد 350 جم- 2 مكرونة خواتم تزيد 350 جم- 1 صلصة طماطم 300 جم- 1 زيت خليط 700 مللي- 1 عدس اصفر 250 جم.

3)كرتونة محمود الفأر بسعر 289.95 جنيه

محتوياتها:

2 سكر 1 ك- 2 أرز مصري 1 ك- 1 شاي 40 جم- 1 ملح 500 جم- 1 عدس 250 جم- 1 مكرونة فرن تزيد 350 جم- 2 مكرونة خواتم تزيد 350 جم- 1 صلصة طماطم 300 جم- 1 زيت خليط 700 مللي- 1 لوبيا 250 جم- 1 كريستال سمن 350 جم.

4) كرتونة محمود الفار بسعر 999.95 جنيه

محتوياتها:

2 سكر 1 ك- 1 لوبيا 500 جم- 1 شاي 250 جم- 1 أرز مصري 1 ك- 2 صلصة طماطم 135 جم- 2 زيت 950 مللي- 2 فول معلب 400 جم- 1 ملح 500 جم- 1 مكرونة خواتم 400 جم- 1 تمر هندي 350 جم- 1 عدس اصفر 500 جم- 1 سمن 700 جم- 1 تمر 700 جم- 1 قمر الدين سوري- 1 كركدية 50 جم- 1 مكرونة فرن 400 جم.