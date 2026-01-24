إعلان

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

كتب : مصراوي

08:00 ص 24/01/2026

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تفصلنا أسابيع قليلة عن موعد أول يوم رمضان 2026، الذي يحل على الأمة الإسلامية خلال شهر فبراير المقبل.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 فى مصر، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهى الليلة التي يُعلن فيها بشكل رسمي عن بدء الصيام.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن إمساكية رمضان 2026، لمعرفة عدد ساعات الصيام، ومواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن تكون إمساكية رمضان 2026، على هذا النحو:

الأربعاء (18 فبراير 2026): الفجر 5:05 صباحًا، الظهر 12:09 مساءًا، العصر 3:21 مساءًا، المغرب 5:46 مساءًا، العشاء 7:04 مساءًا.

الخميس (19 فبراير 2026): الفجر 5:04 صباحًا، الظهر 12:09 مساءًا، العصر 3:21 مساءًا، المغرب 5:47 مساءًا، العشاء 7:04 مساءًا.

الجمعة (20 فبراير 2026): الفجر 5:03 صباحًا، الظهر 12:09 مساءًا، العصر 3:22 مساءًا، المغرب 5:47 مساءًا، العشاء 7:05 مساءًا.

السبت (21 فبراير 2026): الفجر 5:03 صباحًا، الظهر 12:09 مساءًا، العصر 3:22 مساءًا، المغرب 5:48 مساءًا، العشاء 7:06 مساءًا.

الأحد (22 فبراير 2026): الفجر 5:02 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:22 مساءًا، المغرب 5:49 مساءًا، العشاء 7:06 مساءًا.

الاثنين (23 فبراير 2026): الفجر 5:01 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:23 مساءًا، المغرب 5:50 مساءًا، العشاء 7:07 مساءًا.

الثلاثاء (24 فبراير 2026): الفجر 5:00 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:23 مساءًا، المغرب 5:50 مساءًا، العشاء 7:08 مساءًا.

الأربعاء (25 فبراير 2026): الفجر 4:59 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:24 مساءًا، المغرب 5:51 مساءًا، العشاء 7:08 مساءًا.

الخميس (26 فبراير 2026): الفجر 4:58 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:24 مساءًا، المغرب 5:52 مساءًا، العشاء 7:09 مساءًا.

الجمعة (27 فبراير 2026): الفجر 4:57 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:25 مساءًا، المغرب 5:53 مساءًا، العشاء 7:10 مساءًا.

السبت: (28 فبراير 2026): الفجر 4:56 صباحًا، الظهر 12:08 مساءًا، العصر 3:25 مساءًا، المغرب 5:53 مساءًا، العشاء 7:10 مساءًا.

الأحد (1 مراس 2026): الفجر 4:55 صباحًا، الظهر 12:07 مساءًا، العصر 3:25 مساءًا، المغرب 5:54 مساءًا، العشاء 7:11 مساءًا.

الاثنين (2 مراس 2026): الفجر 4:54 صباحًا، الظهر 12:07 مساءًا، العصر 3:26 مساءًا، المغرب 5:55 مساءًا، العشاء 7:12 مساءًا.

الثلاثاء (3 مارس 2026): الفجر 4:53 صباحًا، الظهر 12:07 مساءًا، العصر 3:26 مساءًا، المغرب 5:55 مساءًا، العشاء 7:12 مساءًا.

الأربعاء: (4 مارس 2026): الفجر 4:52 صباحًا، الظهر 12:07 مساءًا، العصر 3:26 مساءًا، المغرب 5:56 مساءًا، العشاء 7:13 مساءًا.

الخميس: (5 مارس 2026): الفجر 4:50 صباحًا، الظهر 12:06 مساءًا، العصر 3:27 مساءًا، المغرب 5:57 مساءًا، العشاء 7:14 مساءًا.

الجمعة (6 مارس 2026): الفجر 4:49 صباحًا، الظهر 12:06 مساءًا، العصر 3:27 مساءًا، المغرب 5:57 مساءًا، العشاء 7:14 مساءًا.

السبت (7 مارس 2026): الفجر 4:48 صباحًا، الظهر 12:06 مساءًا، العصر 3:27 مساءًا، المغرب 5:58 مساءًا، العشاء 7:15 مساءًا.

الأحد (8 مارس 2026): الفجر 4:47 صباحًا، الظهر 12:06 مساءًا، العصر 3:27 مساءًا، المغرب 5:59 مساءًا، العشاء 7:16 مساءًا.

الاثنين (9 مارس 2026): الفجر 4:46 صباحًا، الظهر 12:06 مساءًا، العصر 3:28 مساءًا، المغرب 5:59 مساءًا، العشاء 7:16 مساءًا.

الثلاثاء (10 مارس 2026): الفجر 4:45 صباحًا، الظهر 12:05 مساءًا، العصر 3:28 مساءًا، المغرب 6:00 مساءًا، العشاء 7:17 مساءًا.

الأربعاء (11 مارس 2026): الفجر 4:43 صباحًا، الظهر 12:05 مساءًا، العصر 3:28 مساءًا، المغرب 6:01 مساءًا، العشاء 7:18 مساءًا.

الخميس (12 مارس 2026): الفجر 4:42 صباحًا، الظهر 12:05 مساءًا، العصر 3:28 مساءًا، المغرب 6:01 مساءًا، العشاء 7:18 مساءًا.

الجمعة (13 مارس 2026): الفجر 4:41 صباحًا، الظهر 12:04 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:02 مساءًا، العشاء 7:19 مساءًا.

السبت: (14 مارس 2026): الفجر 4:40 صباحًا، الظهر 12:04 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:03 مساءًا، العشاء 7:20 مساءًا.

الأحد (15 مارس 2026): الفجر 4:39 صباحًا، الظهر 12:04 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:03 مساءًا، العشاء 7:20 مساءًا.

الاثنين (16 مارس 2026): الفجر 4:37 صباحًا، الظهر 12:04 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:04 مساءًا، العشاء 7:21 مساءًا.

الثلاثاء (17 مارس 2026): الفجر 4:36 صباحًا، الظهر 12:03 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:04 مساءًا، العشاء 7:22 مساءًا.

الأربعاء (18 مارس 2026): الفجر 4:35 صباحًا، الظهر 12:03 مساءًا، العصر 3:29 مساءًا، المغرب 6:05 مساءًا، العشاء 7:22 مساءًا.

الخميس (19 مارس 2026): الفجر 4:34 صباحًا، الظهر 12:03 مساءًا، العصر 3:30 مساءًا، المغرب 6:06 مساءًا، العشاء 7:23 مساءًا.

