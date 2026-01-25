إعلان

طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد بنشر الصواريخ |ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:08 ص 25/01/2026

سفن عسكرية صينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 4 طائرات عسكرية وسبع سفن بحرية وثلاث سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة اليوم الأحد.

وأفادت التقارير بأن طائرتين عبرتا الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 224 مرة وسفنا 172مرة، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفن عسكرية صينية تايوان وزارة الدفاع التايوانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممر شرفي وكعكة.. احتفالات خاصة لنجوم السنغال في أنديتهم بعد حصد أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

ممر شرفي وكعكة.. احتفالات خاصة لنجوم السنغال في أنديتهم بعد حصد أمم أفريقيا
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
بعد تحديث 2026.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم تظلم مجانًا
حوادث وقضايا

بعد تحديث 2026.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم تظلم مجانًا
طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد بنشر الصواريخ |ما القصة؟
شئون عربية و دولية

طائرات وسفن عسكرية صينية حول تايوان.. وتايبيه ترد بنشر الصواريخ |ما القصة؟
"بلومبرج": دعوى قضائية ضد ميتا بسبب معلومات مضللة حول خصوصية واتساب
أخبار و تقارير

"بلومبرج": دعوى قضائية ضد ميتا بسبب معلومات مضللة حول خصوصية واتساب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام