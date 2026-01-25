وكالات

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 4 طائرات عسكرية وسبع سفن بحرية وثلاث سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة اليوم الأحد.

وأفادت التقارير بأن طائرتين عبرتا الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 224 مرة وسفنا 172مرة، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".