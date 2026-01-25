إعلان

هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 25/01/2026
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

كتب - معتز عباس:

ياسمين صبري
خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة وساحرة، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل، نال إعجاب المتابعين.
هيفاء وهبي
كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحدث إطلالة لها من حفلها الغنائي الأخير في موسم الرياض، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هدى المفتي
خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من كواليس تصوير لها، ونشرت صورًا لها ظهرت فيها بلوك شتوي ومكياج بسيط، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

رحمة رياض
شاركت النجمة رحمة رياض متابعيها على موقع "انستجرام"، صورا من كواليس مشاركتها في الموسم السادس بمسابقة The Voice، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بفستان أنيق ومميز.
ميرنا جميل
خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتصوير بعض مشاهد من مسلسل "الكينج" في دبي.

هيفاء وهبي ميرنا جميل هدى المفتي رحمة رياض ياسمين صبري

