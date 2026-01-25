إعلان

يخشون الغزو الأمريكي.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل في مدينة نوك عاصمة جرينلاند

كتب : مصراوي

07:37 ص 25/01/2026

انقطاع الكهرباء في جريلاند

وكالات

انقطعت الكهرباء بشكل كامل في مدينة نوك، عاصمة جرينلاند، ما أدى إلى غرق المدينة في الظلام لفترة من الوقت.

وكان الانقطاع على مستوى المدينة بالكامل تقريبا، وشمل أغلب الأحياء في نوك في وقت متقارب جدا.

وفي بيان، قالت شركة "نوكيسيورفيت" المزود الحكومي للكهرباء والمياه في جرينلاند إن السبب حادث في منظومة الكهرباء أدى لهذا الانقطاع الواسع، دون كشف تفاصيل فنية دقيقة حتى الآن.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على تشغيل مولدات الطوارئ الاحتياطية وإعادة التيار تدريجيا لبعض المناطق، مع استمرار العمل لتحديد موقع العطل في شبكة النقل وإصلاحه.

من جهتها الشرطة حذرت من أن الانقطاع أثر على بعض خطوط الاتصال الهاتفي والاتصال بالطوارئ، وطلبت من السكان التوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة في الحالات العاجلة إذا لم تعمل الهواتف.

وتزامن الانقطاع مع تحديث السلطات في جرينلاند لإرشادات التأهب للطوارئ قبل أيام، في ظل الجدل السياسي حول اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيادة على مناطق تضم قواعد أمريكية في الجزيرة، ما دفع البعض على وسائل التواصل لطرح فرضيات وتكهنات بشأن هجوم أمريكي، وفقا لروسيا اليوم.


إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة رسمية حول الانقطاع سوى بيان الشركة التي أكدت أنه "حادث تشغيلي" قيد التحقيق، مع تأكيد استمرار العمل على إعادة التيار بالكامل.

