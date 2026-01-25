"من مصر إلى غزة".. انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ123



انطلقت اليوم الأحد، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ123، من ساحة ميناء معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ضمن سلسلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

وحملت القافلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية.

كما حملت القافلة بالمواد البترولية المختلفة: "البنزين والغاز الطبيعي والسولار"، والمواد الإيوائية كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوعا.