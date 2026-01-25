"بلومبرج": دعوى قضائية ضد ميتا بسبب معلومات مضللة حول خصوصية واتساب



وكالات

رفع مجموعة من المدعين من دول مختلفة دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، متهمين إياها بنشر معلومات مضللة حول خصوصية وأمان تطبيق واتساب للمراسلة، وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرج".

جاء في الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، أن ادعاءات شركة "ميتا" أن تقنية التشفير التام التي تستخدمها لا تسمح إلا للمرسل والمستلم بالوصول إلى الرسائل هي ادعاءات كاذبة.

وأكد الادعاء، أن "ميتا وواتساب" تخزنان وتحللان وتستطيعان الوصول إلى جميع اتصالات المستخدمين التي يُفترض أنها سرية، وبالتالي، فإن الشركة تضلل مليارات مستخدمي واتساب حول العالم، وفقا للمدعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا.

وتستند ادعاءاتهم إلى معلومات تم الحصول عليها من مبلغين لم يكشف عن هويتهم.

وقال متحدث باسم شركة "ميتا" لوكالة "بلومبرج"، إن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة وإن الادعاءات بأن رسائل واتساب غير مشفرة "كاذبة وسخيفة تماما"، وفقا لروسيا اليوم.