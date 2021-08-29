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بابا الفاتيكان يدعو مسيحيي العالم للصلاة من أجل السلام في أفغانستان

05:25 م الأحد 29 أغسطس 2021
بابا الفاتيكان يدعو مسيحيي العالم للصلاة من أجل السلام في أفغانستان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان - (أ ش أ):

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مسيحيي العالم للصلاة من أجل إحلال السلام في أفغانستان.

وقال البابا في كلمته الأسبوعية التي ألقاها، اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس، ونقلها موقع (فاتيكان نيوز) - "أتابع الأحداث في أفغانستان بقلق شديد بعد التفجير الانتحاري الذي وقع يوم الخميس الماضي في مطار كابول".. معربا عن شكره لأولئك الذين يعملون لمساعدة السكان الذين يعانون من صعوبات جمة في أفغانستان، وخاصة النساء والأطفال.

وطالب الجميع بالاستمرار في مساعدة المحتاجين والصلاة حتى يتسنى للحوار والتضامن تحقيق التعايش السلمي والأخوي الذي يبعث الأمل في مستقبل البلاد.

وكانت آخر حصيلة قد أفادت بأن عدد القتلى في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار كابول، بلغ 170 شخصا، ولم يتم تحديد هوية 132 منهم إلى الآن، فضلا عن عشرات الجرحى.

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البابا فرنسيس الفاتيكان أفغانستان تفجير انتحاري

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