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رغم الرفض الأمريكي.. تركيا تدرس شراء دفعة ثانية من منظومة "إس400"

05:12 م الأحد 29 أغسطس 2021
رغم الرفض الأمريكي.. تركيا تدرس شراء دفعة ثانية من منظومة "إس400"

منظومة إس400

إسطنبول - (د ب أ):

تدرس تركيا شراء دفعة أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس400، على الرغم من أنها نقطة خلافية في علاقتها مع الولايات المتحدة، حليفتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية اليوم الأحد إنه "ليس لديه تحفظات" بشأن إمكانية شراء المزيد من إس400.

وأضاف أردوغان أنه سيبحث المسألة خلال زيارته المقبلة إلى روسيا.

كان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، قال قبل أيام قليلة إن المفاوضات مع تركيا بشأن شراء المزيد من إس 400 تقترب من الاكتمال.

وقال ميخييف إننا "سنبدأ وشركاؤنا، في المستقبل القريب، صياغة عقد والتوقيع عليه".

ولطالما كانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخية تلك، وفرضت الولايات المتحدة في العام الماضي في عهد الرئيس دونالد ترامب عقوبات بسببها.

منظومة إس400 تركيا الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي الناتو

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