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الأمم المتحدة تشيد بدور مصر الرائد دبلوماسيا بكافة المحافل الدولية

11:30 ص السبت 28 أغسطس 2021
الأمم المتحدة تشيد بدور مصر الرائد دبلوماسيا بكافة المحافل الدولية

الأمم المتحدة

القاهرة- أ ش أ:

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدور مصر الرائد دبلوماسيا في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال جوتيريش للسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن الأمين العام أثنى على الدعم والتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الدولية المتخصصة في كافة المجالات، وهو ما انعكس في نجاح الطرفين في التعامل مع عدد من المواقف والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم مقاصد وأهداف الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاق المنظمة.

وأشار إلى دور مصر المحوري في دعم مبادرات وجهود الإصلاح في عمل المنظمة الدولية بمساراته المختلفة خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين في عام 2018، ورئاستها الحالية للجنة بناء السلام في ظل الأداء المتميز للبعثة المصرية بقيادة السفير محمد إدريس.

وأعرب عن تقديره لجهود السفير محمد إدريس خلال فترة عمله في نيويورك، ومشاركته الفعالة في مختلف الاجتماعات والأنشطة الأممية، بما يعكس الدور الرائد لمصر ودبلوماسيتها في أروقة الأمم المتحدة، متمنيا له دوام التوفيق.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة مصر أنطونيو جوتيريش محمد إدريس

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