الجيش الألماني يجلي 150 شخصًا جديدًا من كابول

برلين- (د ب أ):

يواصل الجيش الألماني مهمة الإجلاء التي يقوم بها لألمان وموظفون محليون في أفغانستان، وأجلى صباح الخميس 150 شخصًا آخرين من العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قيادة العمليات على "تويتر" اليوم أن طائرة عسكرية من طراز "إيه 400 إم" على متنها أشخاص باحثون عن حماية من أفغانستان انطلقت باتجاه العاصمة الأوزبكية طشقند الساعة 9:42 (بالتوقيت الألماني).

يشار إلى أنه يتم من هناك مواصلة السفر إلى ألمانيا.

وتعد هذه الرحلة آخر رحلات الإجلاء الجوي من أفغانستان التي يقوم بها الجيش الألماني.

ويعتزم الجيش إجلاء أشخاص من أفغانستان على متن 4 طائرات خلال اليوم.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية الإجلاء قريبًا بسبب انسحاب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس، وتفاقم حالة التهديد حول المطار.

وكان عديد من الدول قد أنهت عمليات الإجلاء الخاصة بها بالفعل.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، تعتزم فرنسا إنهاء عملياتها هناك غدًا الجمعة.

ومنذ بدء عملية الإجلاء الاثنين قبل الماضي، أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص من أفغانستان، من بينهم أكثر من 500 مواطن ألماني، وأغلبهم أفغان بحاجة لحماية، من بينهم عاملون سابقون للجيش الألماني ووزارات ألمانية كانت تعمل هناك.

وغزت جماعة طالبان المسلحة العاصمة الأفغانية كابول منذ أسبوع ونصف الأسبوع، واستولت على السلطة هناك. ومنذ ذلك الحين يحاول عشرات الآلاف الخروج من البلاد.