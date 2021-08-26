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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الموجة الرابعة

06:27 ص الخميس 26 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الموجة الرابعة

أرشيفية

سول (د ب أ)

سجلت كوريا الجنوبية 20 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء الموجة الرابعة مطلع يوليو الماضي.

ويرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة إلى 2257 حالة.

كما سجلت 1882 إصابة بالفيروس ، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 243 ألفا و317 ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فيروس كورونا حالات وفاة كوريا الجنوبية

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متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

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