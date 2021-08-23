البرازيل تُسجل أكثر من 14 ألف إصابة و331 وفاة جديدة بفيروس كورونا

برازيليا-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين تسجيل 14 ألفاً و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا و331 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ 20 مليوناً و570 ألفاً و891 حالة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574 ألفاً و574 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.​