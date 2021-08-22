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الخارجية الروسية: مشاركة قادة أوروبيين في منصة القرم ستضر بالحوار مع روسيا

10:23 م الأحد 22 أغسطس 2021
الخارجية الروسية: مشاركة قادة أوروبيين في منصة القرم ستضر بالحوار مع روسيا

ألكسندر جروشكو

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الأحد، إن مشاركة عدد من القادة الأوروبيين والمسؤولين رفيعي المستوى في قمة منصة القرم الأوكرانية، المقرر عقدها يوم الاثنين، ستؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو وبروكسل.

وقال جروشكو - في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية - في إجابة على سؤال حول مشاركة القادة الأوروبيين وإذا كانت ستؤثر على الحوار الروسي مع الاتحاد الأوروبي، "بالطبع ، سيؤثر سلبًا. وأولئك الذين سيشاركون فيه يفهمون ذلك جيدًا".

وأشار جروشكو كذلك إلى أن روسيا تعتبر قمة منصة القرم "أداءً تمثيليا سياسيًا لا علاقة له بالوقائع الدولية والقانونية، فضلاً عن حياة الناس الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم".

وتهدف قمة منصة القرم، وهي مبادرة دبلوماسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى كسب دعم كييف من المجتمع الدولي لاستعادة السيطرة على شبه الجزيرة من روسيا. ودعت أوكرانيا الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى للمشاركة في القمة.

هذا المحتوى من

ألكسندر جروشكو وسيا مة منصة القرم الأوكرانية وسكو

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