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بلينكن يشكر البحرين على تسهيل عبور آمن لأمريكيين ومرحلين من أفغانستان

09:53 م الأحد 22 أغسطس 2021
بلينكن يشكر البحرين على تسهيل عبور آمن لأمريكيين ومرحلين من أفغانستان

أنتوني بلينكن

واشنطن - ( دب ا):

شكرت الولايات المتحدة اليوم الأحد مملكة البحرين على قيامها بتسهيل عبور أمن لأمريكيين وأشخاص مرحلين من افغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره البحريني عبد اللطيف راشد الزياني ،بحسب بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال البيان إن الوزير بلينكن أعرب عن امتنانه للبحرين على الدعم الإنساني الذي قدمته حكومتها لتسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة والاشخاص الذين تم اجلاؤهم من أفغانستان.

ووفقا للبيان ،شدد الوزير على أهمية وقوة الشراكة بين الولايات المتحدة والبحرين.

انتوني بلينكن البحرين أفغانستان واشنطن أمريكا

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