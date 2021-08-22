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لاجئون أفغان في بولندا يرفضون العودة إلى بيلاروس

06:11 م الأحد 22 أغسطس 2021
لاجئون أفغان في بولندا يرفضون العودة إلى بيلاروس

اللاجئين - صورة ارشيفية

وارسو - (د ب أ):

قالت مجموعة تضم حوالى 30 من اللاجئين الأفعان الذين كانوا محتجزين على الحدود الشرقية لبولندا لعدة أيام إنهم لا يرغبون في العودة إلى بيلاروس المجاورة، وفقا لحرس الحدود البولنديين.

وأعلن حرس الحدود على موقع تويتر اليوم الأحد، إنه بناء على مبادرة السلطات البولندية، حاول الجانب البيلاروسي أخذ المجموعة كلها معهم "وقد غادر أكثر من نصف الأجانب المنطقة. في حين يرفض البقية إخلاء موقع المخيم ".

ويقيم المهاجرون بالقرب من بلدة "اوسنارز جورني" القريبة من الحدود. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء البولندية أن هناك 32 أفغانيا.

وأحاط جنود بولنديون وحرس الحدود باللاجئين وأغلقوا المنطقة بالسيارات، وفقا للتقرير. وانتشرت قوات أمنية مسلحة على الجانب البيلاروسي من الحدود.

أفغانستان بولندا بيلاروس وارسو اللاجئين الأفعان

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