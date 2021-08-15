بعد هروبه من البلاد.. تضارب حول مكان وجود الرئيس الأفغاني

وكالات

تضارب حول مكان وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد فراره من العاصمة كابول صباح اليوم الأحد.

وأعلن الحارس الشخصي لغني، أن الرئيس غادر كابول مع عدد من المسؤولين وعائلته عبر طائرتين نحو طشقند في أوزبكستان، وأنه أبلغه بمواصلة التنسيق مع حامد كرزاي لإجراءات نقل السلطة.

فيما نقلت "روسيا اليوم" عن قناة "كابول نيوز" الأفغانية، قولها إن الرئيس أشرف غني وصل اليوم الأحد إلى سلطنة عمان.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابول أولاً إلى طاجيكستان ثم إلى عُمان وهم الآن هناك".

وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قال في وقت سابق، إنه تم تشكيل مجلس تنسيق لنقل سلمي للسلطة بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، وسط تقدم طالبان.

وقال كرزاي على فيسبوك إنه تم تشكيل مجلس التنسيق للمساعدة في تجنب الفوضى الناجمة عن تقدم طالبان، فضلا عن الحد من معاناة الشعب والتعامل مع قضايا السلام.

ويضم المجلس في عضويته كلا من كرزاي، وأمير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار، وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية.