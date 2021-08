"إلى وجهة غير معلومة".. لحظة مغادرة أشرف غني أفغانستان (فيديو)

وكالات

فر الرئيس الأفغاني أشرف غني، من العاصمة الأفغانية كابول بعد دخول حركة طالبان وسيطرتها على المرافق الحكومية في العاصمة.

أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، في الوقت الذي تطوق فيه قوات حركة طالبان العاصمة كابول.

وقال عبد الله في مقطع فيديو على فيسبوك: "غادر (الرئيس السابق) لأفغانستان البلاد"، دون أن يقدم تفاصيل عن المكان الذي فر إليه غني.

وتضاربت الأقوال حول الوجهة التي سلكها غني، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس غادر إلى طاجيكستان.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن موقع غني غير معروف بعد، بينما أعلنت طالبان أنها تتحقق من مكانه.

❗️For the history books - President Ghani leaving Afghanistan as the Taliban takes control over the country. Video published by Tasnim agency. (RT) pic.twitter.com/ttImtJKgb6