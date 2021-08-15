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"إلى وجهة غير معلومة".. لحظة مغادرة أشرف غني أفغانستان (فيديو)

06:25 م الأحد 15 أغسطس 2021
"إلى وجهة غير معلومة".. لحظة مغادرة أشرف غني أفغانستان (فيديو)

أشرف غني

وكالات

فر الرئيس الأفغاني أشرف غني، من العاصمة الأفغانية كابول بعد دخول حركة طالبان وسيطرتها على المرافق الحكومية في العاصمة.

أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، في الوقت الذي تطوق فيه قوات حركة طالبان العاصمة كابول.

وقال عبد الله في مقطع فيديو على فيسبوك: "غادر (الرئيس السابق) لأفغانستان البلاد"، دون أن يقدم تفاصيل عن المكان الذي فر إليه غني.

وتضاربت الأقوال حول الوجهة التي سلكها غني، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس غادر إلى طاجيكستان.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن موقع غني غير معروف بعد، بينما أعلنت طالبان أنها تتحقق من مكانه.

أشرف غني كابول أفغانستان حركة طالبان طالبان تحكم أفغانستان

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