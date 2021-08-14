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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول شمالي تركيا إلى 55 قتيلاً

09:32 م السبت 14 أغسطس 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول شمالي تركيا إلى 55 قتيلاً

السيول في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالي البلاد إلى 55 شخصا، بعد تسجيل 4 وفيات إضافية.

وفي المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات خلال الأعوام القلائل الماضية، أجلت السلطات نحو 2500 شخص في بارطن وقسطمونو وسينوب.

وجرى إجلاء الأشخاص بالقوارب وبمروحية بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي جرفت المنازل والجسور والطرق من ولايات قسطمونو وبارطن وسينوب الواقعة على ساحل البحر الأسود في تركيا.

وأظهرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية لقطات للحفارات وهي تزيل الأنقاض في بعض المباني متعددة الطوابق المنهارة في مقاطعة بوزكورت في قسطمونو.

ومن ناحية أخرى، رفض مكتب حاكم قسطمونو تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن أكثر من 250 لقوا حتفهم ،ووصفها بالمنشورات "الزائفة" التي ترمي إلى "عرقلة " جهود الإنقاذ.

وهذه المنطقة معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الإفراط في أعمال التطوير في الكثير من المناطق العمرانية على طول الأنهار.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة مطلع الأسبوع.

سيول تركيا تركيا السيول أنقرة

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