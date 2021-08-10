روسيا تعلن استمرار المناورات العسكرية الدولية قرب الحدود الأفغانية

روسيا - (أ ش أ)

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، التدريبات التي أجراها الجيش الروسي مع أوزبكستان وطاجيكستان بالقرب من حدود أفغانستان، مؤكدا استمرار المناورات العسكرية الدولية بالقرب من الحدود الأفغانية وأن مثل هذه المناورات ستتم بشكل أكبر.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، عن شويغو، قوله: إن "التدريبات العسكرية أجريت على أعلى مستوى وسنواصل إجراء مثل هذه التدريبات".

وفي وقت سابق اليوم، وصلت أحدث أنواع أسلحة وقاذفات لهب بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" إلى القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، التي تعد أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج.

وقال المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية المركزية "تلقت القاعدة العسكرية رقم 201 أحدث بنادق كلاشينكوف الهجومية "أي كا - 12" ومسدسات "ياريغينا" لتحل محل مسدسات ماكاروف وبنادق قنص الجيش الحديثة "أي إس في كا - أم" وقاذفات اللهب بعيدة المدى ومنظومات "فيربا"، واستخدمت الوحدات الروسية جميع هذه الأسلحة خلال التدريبات المشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان، على خلفية زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان".

يذكر أن قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية أعلنت في 5 أغسطس الجاري، انطلاق المناورات المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في ميدان تدريب "حرب ميدون" بالقرب من الحدود مع أفغانستان.