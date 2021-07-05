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بايدن راكعا.. صورة لبايدن مع مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة

01:14 ص الإثنين 05 يوليه 2021
بايدن راكعا.. صورة لبايدن مع مسؤولة إسرائيلية تحدث ضجة

جو بايدن

وكالات:

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وأضاف أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها الكثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

جو بايدن إسرائيل ريفكا رافيتز الولايات المتحدة

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