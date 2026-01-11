بقوة 3.3 درجة.. هزة أرضية تضرب العاصمة اللبنانية بيروت



وكالات

أعلن المركز اللبناني للجيوفيزياء، اليوم الأحد، عن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، وقد شعر السكان بالهزة من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

ووفق المركز اللبناني للجيوفيزياء، فقد وقعت الهزة منتصف هذه الليلة، وحدد موقعها في البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 50 كيلومتر من الشاطئ اللبناني، وقد شعر بها سكان بيروت خصوصا وعدد من المناطق اللبنانية.

من جهة أخرى، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن شدة الهزة الأرضية بلغت 4.1، على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة على عمق 10 كيلمترات من سطح الأرض، عند الساعة 12.50 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، شعر سكان الساحل السوري والساحل اللبناني بالهزة، وخصوصا سكان بيروت، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، وفقا لروسيا اليوم.