دبي - (أ ب)

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد تصريحات قاليباف الأولى من نوعها التي تدرج إسرائيل ضمن قائمة الأهداف المحتملة لأي ضربة إيرانية.

وأطلق قاليباف، المعروف بمواقفه المتشددة، هذا التهديد فيما اندفع نحو نواب منصة البرلمان الإيراني وهم يهتفون: "الموت لأمريكا".