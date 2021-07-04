Masrawy logo white

الأرجنتين: أكثر من نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا

07:53 ص الأحد 04 يوليه 2021
الأرجنتين: أكثر من نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا

أرشيفية

بوينس إيريس - (د ب أ):
أعلنت الرئاسة الارجنتينية اليوم الأحد أنه تم تطعيم أكثر من نصف البالغين في البلاد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان الخدمة الصحفة بالرئاسة الأرجنتينية أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للتطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى 51.62 ممن هم فوق 18 عاما.

ووفقًا لبيانات الحكومة، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم من بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 84 %.

ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 45.8 مليون نسمة، ويجري استخدام لقاحات "سبوتنيك في" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" في الأرجنتين.

الأرجنتين فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

تحطم طائرة عسكرية بمقاطعة "سولو" جنوب الفلبين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور كورونا.. وتطورات حالة دلال عبد العزيز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا