الأرجنتين: أكثر من نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا

بوينس إيريس - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الارجنتينية اليوم الأحد أنه تم تطعيم أكثر من نصف البالغين في البلاد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان الخدمة الصحفة بالرئاسة الأرجنتينية أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للتطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى 51.62 ممن هم فوق 18 عاما.

ووفقًا لبيانات الحكومة، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم من بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 84 %.

ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 45.8 مليون نسمة، ويجري استخدام لقاحات "سبوتنيك في" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" في الأرجنتين.

​