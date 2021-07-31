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مصر تعزي الشعب التركي في ضحايا الحرائق التي اندلعت جنوبي البلاد

05:20 م السبت 31 يوليه 2021
مصر تعزي الشعب التركي في ضحايا الحرائق التي اندلعت جنوبي البلاد

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية اليوم السبت، أن مصر تابعت بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا.

وذكرت الخارجية، في بيان صحفي، انه "وإذ تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ فإنها تؤكد تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

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مصر تركيا الخارجية المصرية الشعب التركي حرائق الغابات

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