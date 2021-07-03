تقارير: إصابة سفينة شحن إسرائيلية شمالي المحيط الهندي والسبب غير واضح

وكالات:

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع، بنشوب بإصابة سفينة شحن إسرائيلية، لافتة إلى أن السبب غير واضح، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت قناة الميادين اللبنانية، نقلت عن مصادر قالت إنها موثوقة، إن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم بسلاح غير معروف شمال المحيط الهندي أثناء توجهها إلى الإمارات.

ولم يعلق مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي على تلك التقارير بعد الآن.