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القوات العراقية تفتح تحقيقا في سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد

12:13 م الخميس 29 يوليه 2021
القوات العراقية تفتح تحقيقا في سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد

أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

فتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد، دون خسائر تذكر.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر تويتر: "تبين أن انطلاقه (الصاروخ) كان في الساعة ٤:٢٠ من منطقة شارع فلسطين".

وأضافت أن "هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة".

كانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر اليوم لقصف صاروخي.

القوات العراقية بغداد كاتيوشا العراق

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