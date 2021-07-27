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رئيس الوزراء اللبناني المكلف: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة مع الرئيس اللبناني بشأن تشكيل الحكومة

05:47 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: الآراء متطابقة بنسبة كبيرة مع الرئيس اللبناني بشأن تشكيل الحكومة

نجيب ميقاتي

لبنان - (أ ش أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إنه أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها اليوم مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني، مؤكدا على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف ميقاتي - في تصريح عقب لقائه بالرئيس اللبناني - أنهما تحدثا في بعض التفاصيل، والآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة.

وختم ميقاتي تصريحاته قائلا: "بإذن الله ستكون لدينا حكومة قريبا".

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