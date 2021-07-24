اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

وكالات:

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة فى إنجلترا، السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا.

ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن مختضين إنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة (B.1.621) فى جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء فى وكالة الصحة العامة "PHE" يُجرون الآن اختبارات على هذا المتحور الجديد من الفيروس لفهم تأثير الطفرة على سلوكه بشكل أفضل.

وأضافت أن الأطباء لم يعرفوا بعد ما إذا كانت سلالة "B.1.621" قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وتُعد متحورة "دلتا"، التي اكتُشفت لأول مرة فى الهند، السلالة الأكثر انتشارًا فى العالم.