Masrawy logo white

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

09:51 ص السبت 24 يوليه 2021
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

أرشيفية

وكالات:

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة فى إنجلترا، السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا.

ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن مختضين إنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة (B.1.621) فى جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء فى وكالة الصحة العامة "PHE" يُجرون الآن اختبارات على هذا المتحور الجديد من الفيروس لفهم تأثير الطفرة على سلوكه بشكل أفضل.

وأضافت أن الأطباء لم يعرفوا بعد ما إذا كانت سلالة "B.1.621" قد تقلل من فعالية اللقاحات.

وتُعد متحورة "دلتا"، التي اكتُشفت لأول مرة فى الهند، السلالة الأكثر انتشارًا فى العالم.

فيروس كورونا بريطانيا إنجلترا وكالة الصحة العامة

الخبر التالى:

قواعد أمريكية جديدة تحرم بيزوس وبرانسون من لقب "رائد فضاء"

كورونا.. لحظة بلحظة

44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا