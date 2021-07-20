الحصيلة النهائية لانفجار مدينة الصدر ببغداد: 30 قتيلًا و50 جريحًا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، أن حصيلة التفجير الذي ضرب سوقا شعبية في مدينة الصدر، بالعاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين وصل إلى 30 قتيلا و50 جريحا.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن التحقيقات أثبتت أن التفجير نفذه "إرهابي انتحاري".