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جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات

07:56 ص الأحد 18 يوليه 2021
جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و81 ألفا و815 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و67 ألفا و669 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و882 حالة.​

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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