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الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو

05:39 م الخميس 15 يوليه 2021
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو

الأمن الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أحبطت السلطات الروسية هجوما إرهابيا في العاصمة موسكو، حيث قامت باعتقال أحد المواطنين الروس كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد الاماكن العامة.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي - أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الخميس/ - إنه "جرى اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي في شهر يوليو الجاري بتفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على مكونات العبوة الناسفة في المخبأ الذي جهزه، ووجدت تعليمات صنعها ومراسلات مع أعضاء التنظيمات الإرهابية الدولية المتواجدة في سوريا، وكذلك أجهزة الاتصالات المستخدمة.

هذا المحتوى من

Asha
الأمن الروسي موسكو هجوم إرهابي عبوة ناسفة سوريا التنظيمات الإرهابية الدولية

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