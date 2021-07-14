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السعودية: 5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج في زمن كورونا

04:51 م الأربعاء 14 يوليه 2021
السعودية: 5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج في زمن كورونا

حجاج

الرياض - (د ب أ):

جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية 5000 شخص، من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام الاستثنائي في المشاعر المقدسة.

وكشف نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني في تصريحات اليوم الأربعاء عن أن أكثر من خمسة آلاف عامل من كوادر منشآت خدمة حجاج الداخل، يعملون ليل نهار في المشاعر المقدسة "منى، وعرفات، ومزدلفة".

وأكد أنهم يبذلون أقصى الجهود لخدمة 60 ألف حاج، عبر متابعة تنفيذ خطط إسكان الحجاج وعمليات التنظيم والتفويج والتوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغيرها من الأعمال الموكلة لهم"، وفقا لموقع العربية.نت" اليوم.

وأوضح الجهني أنه تم توزيع الحجاج على هذه المؤسسات والشركات وفقاً لرغبة الحاج، وبقدرات استيعابية تتفاوت من 100 إلى 1000 حاج، وذلك حسب قدرة الشركة والتصريح الممنوح لها.

حجاج مناسك الحج فيروس كورونا السعودية

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