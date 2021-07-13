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المالكي يرحب بالموقف الأوروبي تجاه حل القضية الفلسطينية

12:46 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
المالكي يرحب بالموقف الأوروبي تجاه حل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

رام الله - أ ش أ

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بموقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الذي أكد أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتبر المالكي أن هذا الموقف الأوروبي منسجم مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية، مؤكداً أهمية الخروج من عقدة انتظار الفرص وإضاعتها والانطلاق نحو صناعتها وتوفير الأجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، بما في ذلك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بجميع أشكالها.

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية هو البوابة الطبيعية والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية في المنطقة.

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رياض المالكي رام الله القضية الفلسطينية فلسطين

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