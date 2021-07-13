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شكري يبحث مع نائب رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية بين البلدين

12:11 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
شكري يبحث مع نائب رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية بين البلدين

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ‫سامح شكري‬، مباحثات اليوم الثلاثاء ببروكسل مع صوفي ويلمز نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وبلجيكا.

ويواصل الوزير شكري زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه الأوروبيين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبى وسكرتير عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، كما قام شكري خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزير الخارجية بروكسل بلجيكا وزارة الخارجية

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