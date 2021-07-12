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وفاة امرأة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين مختلفين من فيروس كورونا في نفس الوقت

04:33 ص الإثنين 12 يوليه 2021
وفاة امرأة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين مختلفين من فيروس كورونا في نفس الوقت

فيروس كورونا

بروكسل-(أ ش أ):

توفيت امرأة بلجيكية مسنة بعد إصابتها بسلالتين مختلفتين من "كوفيد-19" في نفس الوقت.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن حالة المريضة المسنة، التي لم يتم تطعيمها، تمت مناقشتها، أمس الأحد، في المؤتمر الأوروبي السنوي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

وأشار المؤتمر إلى أنه يُعتقد أن هذه هي أول حالة مؤكدة لشخص مصاب بسلالتين مختلفين لفيروس كورونا في نفس الوقت.

وتوفيت المرأة، ذات الـ 90 عامًا بعد أن أصيبت بكل من سلالة ألفا وبيتا للفيروس، واللتان تم اكتشافهما لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على التوالي.

وبحسب ما ورد، قال أطبائها إنها يمكن أن تكون قد حصلت على السلالتين من شخصين مختلفين.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المرأة عولجت في مستشفى بالقرب من آلست ببلجيكا.

وتعثر برنامج التطعيم البلجيكي في بداية العام الجاري بسبب مشاكل التوصيل التي أثرت على معظم دول الاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

Asha
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