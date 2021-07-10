خبراء في بريطانيا يحذرون من تخفيف قيود كورونا

لندن - (د ب أ)

ذكر مستشار حكومي بريطاني أن المستويات المرتفعة من معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 يمكن أن "تتحدى الفيروس " ليتحور إلى سلالات تكون اللقاحات أقل فعالية معها ، وذلك وسط مخاوف من أنه "من الخطر" العودة إلى الحياة الطبيعية في 19 يوليو.

وقال مايك تيلدسلي، العضو بهيئة استشارية حكومية معنية بالأوبئة، لمحطة تايمز راديو إن "هناك خطرا" من إعادة الفتح المقرر في 19 يوليو، عندما أن ترفع الحكومة الأغلبية الشاسعة من قيود فيروس كورونا المتبقية حسبما هو متوقع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

يأتي ذلك في وقت يشهد زيادة الإصابات، وقالت البروفيسور هيلين ستوكس-لامبارد، رئيسة أكاديمية الكليات الملكية الطبية، لبرنامج "توداي" المذاع على محطة "بي بي سي راديو" إن الوفيات بدأت في الزيادة مجددا.

عاد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مناطق إنجلترا مجددا إلى مستويات آخر مرة تم تسجيلها كانت خلال الشتاء.

ارتفع عدد المرضى إلى المستويات المسجلة قبل نحو ثلاثة أشهر.