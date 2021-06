أول تعليق للإليزيه بعد صفع ماكرون: "لم يُصب بأذى خطير"

كتبت- رنا أسامة:

قال قصر "الإليزيه" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واصل مُصافحة الحشد في منطقة لادروم، جنوب شرقي فرنسا، بعد صفعه من قِبل مواطن مجهول، وذلك في أول تعليق على الحادث.

وأكّد القصر الرئاسي الفرنسي أن "شخصًا حاول بالفعل صفع الرئيس إيمانويل ماكرون"، دون تقديم مزيد من المعلومات حول هويّة الشخص أو دوافعه.

وتابع في تصريح مُقتضب لشبكة " سي إن إن" الأمريكية: "ليست لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي. استؤنفت مُصافحات (الرئيس ماكرون) مع الحشد. والرحلة مستمرة".

وأضاف متحدث باسم الإليزيه أن ماكرون "لم يُصب بأذى خطير"، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتداولت وسائل إعلام فرنسية وعالمية ومِنصات تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة صفع ماكرون أثناء قيامه بجولة داخلية، في مدرسة ببلدة "تين لارميتاج".

🚨🇫🇷 | BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR