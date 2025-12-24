بعد تألقه.. لوكا زيدان يكشف سر تمثيل منتخب الجزائر ورد فعل والده

تصدر الحارس الجزائري لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المشهد في الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد تألقه مع منتخب الجزائر في مواجهة السودان بكأس الأمم الأفريقية، ومشاركته أساسيًا لأول مرة في البطولة.

وكان لوكا زيدان قد قرر تمثيل منتخب الجزائر في شهر أكتوبر الماضي، بعد فترة لعب خلالها لمنتخبات الفئات السنية لفرنسا، حيث أرجع قراره إلى ارتباطه الوثيق بثقافته الجزائرية ودور عائلته الكبير في دعمه، وعلى رأسهم جده إسماعيل الذي شجّعه بقوة على هذه الخطوة.

وقال زيدان إن جده كان عنصرًا مؤثرًا في قراره تغيير الولاء الرياضي، مؤكدًا: عندما أفكر في الجزائر أتذكر جدي، فمنذ الصغر ونحن نعيش هذه الثقافة داخل العائلة".

وتابع: " تحدثت معه قبل اتخاذ القرار وكان في غاية السعادة، ودائمًا يؤكد فخره بي عند كل استدعاء للمنتخب".

أما عن رد فعل والده زيدان فقال: " رد فعله على قراري بتمثيل الجزائر كان كأي أب، كان دائما إلى جانبي و قال لي: هذا اختيارك، يمكن أن أقدم لك النصائح، لكن القرار الأخير يعود لك وحدك".

وأشار لوكا زيدان إلى أن رد فعل عائلته الإيجابي ساعده على التأقلم سريعًا مع المنتخب، موضحًا أنه منذ تواصل المدرب ورئيس الاتحاد معه، كان الأمر واضحًا بالنسبة له بالمضي قدمًا وتمثيل الجزائر، قبل أن يحصل على دعم كامل من أسرته التي أبدت سعادة كبيرة بقراره.

