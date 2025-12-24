كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق الهلال الأحمر المصري للقافلة رقم 101 من «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يعكس التزاما وطنيا وأخلاقيا راسخا تجاه دعم الشعب الفلسطيني في محنته الإنسانية غير المسبوقة.

وأكد "محسب" في بيان اليوم، أن القوافل الإنسانية التي تنطلق بشكل منتظم، وتحمل آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية، تمثل شريان حياة حقيقي لأهالي غزة، وتؤكد أن مصر لم تتخل يوما عن دورها التاريخي والإنساني، رغم التحديات الإقليمية والضغوط السياسية والأمنية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، أن حجم المساعدات التي وصلت ضمن قوافل «زاد العزة»، خاصة في ظل دخول فصل الشتاء، يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، لا سيما مع النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، والانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، واستمرار معاناة مئات الآلاف من النازحين، محذرا من استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، واستهداف البنية التحتية والمرافق المدنية، يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد بوقوع مجاعة حقيقية وتدهور صحي واسع النطاق، قائلا:" ما يجري في غزة لم يعد يحتمل الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة".

وطالب الدكتور أيمن محسب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الإنسانية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان فتح الممرات الإنسانية بشكل آمن ودائم، والسماح بإدخال المساعدات دون عوائق أو قيود، مشددا على أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن تحركاتها الإنسانية والدبلوماسية تنطلق من ثوابت راسخة تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقرار المنطقة، والدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.