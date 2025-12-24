إعلان

مصرع أب وابنته إثر حادث مأساوي أعلى محور الضبعة

كتب : محمد شعبان

08:12 م 24/12/2025

تهشم سيارة ملاكي - أرشيفية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الأربعاء، حادثًا مأساويًا راح ضحيته أب وابنته، إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف.

الحادث وقع أعلى محور الضبعة قبل الطريق الأوسطي عند التحويلة، وانتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث لتأمين الطريق، فيما جرى نقل الجثتين إلى المشرحة.

الفحص الأولي يشير إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة التحكم قبل اصطدامها بالرصيف، وتم رفع السيارة من موقع الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث المرور محور الضبعة الجيزة

