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زاخاروفا: ما يجري حول نووي إيران مثال صارخ لنهج واشنطن "غير المسؤول"

06:03 م الخميس 03 يونيو 2021
زاخاروفا: ما يجري حول نووي إيران مثال صارخ لنهج واشنطن "غير المسؤول"

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التطورات حول الاتفاق النووي مع إيران، تمثل مثالا صارخا على نهج الولايات المتحدة الخاطئ إزاء قضايا دولية مختلفة".

وأضافت زاخاروفا - في حديث حصري لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، اليوم /الخميس/ - "أن هناك مفارقة تكمن في أن أحد الاتهامات الأمريكية المتكررة بحق روسيا هو الزعم بأن السياسات الخارجية، التي تنتهجها موسكو، غير قابلة للتنبؤ".

وشددت على أن موسكو تتبع نهجا تدريجيا وواضحا وتحترم في كل خطواتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأكدت الدبلوماسية الروسية أن المشكلة تكمن في الخطوات الأمريكية، التي تتوقف كثيرا على الظروف داخل الولايات المتحدة، مضيفة:" أن الأمريكيين يتمسكون دائما بأمور غير واقعية، وقد يغيرون نهجهم جذريا بعد تغيير إدارتهم".

وتابعت "إذا تطرقنا إلى الوضع في المنطقة، فإنني أعتقد أن ما جرى حول إيران والاتفاق النووي، هو أبرز مثال لنهج واشنطن ليس غير التدريجي فحسب، بل وغير المسؤول أيضا".

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية واشنطن الاتفاق النووي إيران

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