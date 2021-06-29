البيت الأبيض: بايدن سيزور موقع المبنى المنهار في فلوريدا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور ولاية فلوريدا، يوم الخميس المقبل، على خلفية انهيار مبنى ميامي.

وذكرت قناة "سي إن إن" مساء الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلتقي بايدن بعائلات ضحايا المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه حتى الآن لقي 11 شخصًا مصرعهم فيما يتبقى 150 شخصًا في عداد المفقودين، بعد 6 أيام من جهود البحث المتواصلة والمستمرة حتى الآن.

وكان المبنى المكون من 12 طابقًا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار، الخميس الماضي، بينما كان السكان نائمين في الداخل.