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البيت الأبيض: بايدن سيزور موقع المبنى المنهار في فلوريدا

07:36 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
البيت الأبيض: بايدن سيزور موقع المبنى المنهار في فلوريدا

انهيار مبنى بفلوريدا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور ولاية فلوريدا، يوم الخميس المقبل، على خلفية انهيار مبنى ميامي.

وذكرت قناة "سي إن إن" مساء الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلتقي بايدن بعائلات ضحايا المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه حتى الآن لقي 11 شخصًا مصرعهم فيما يتبقى 150 شخصًا في عداد المفقودين، بعد 6 أيام من جهود البحث المتواصلة والمستمرة حتى الآن.

وكان المبنى المكون من 12 طابقًا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار، الخميس الماضي، بينما كان السكان نائمين في الداخل.

هذا المحتوى من

جو بايدن انهيار مبنى فلوريدا الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة

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