بنجلاديش: تقطع السبل بآلاف الأشخاص قبيل إغلاق شامل بسبب تفشي كورونا

داكا – (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية في بنجلاديش اليوم الإثنين بأن السبل قد تقطع بآلاف الأشخاص في العاصمة داكا، حيث أوقفت السلطات جميع وسائل النقل العام تقريبا قبيل إغلاق شامل من المقرر فرضه الخميس المقبل بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أنه تم تسجيل 119 حالة وفاة يوم أمس جراء الإصابة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، بينما بلغ متوسط الإصابات الجديدة حوالي خمسة آلاف حالة يوميا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلقي المسئولون باللوم في الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي ظهر لأول مرة في الهند المجاورة.

وشوهدت أعداد كبيرة من المواطنين وهم يسيرون على الطرق الرئيسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.. ومن المقرر أن يتم إغلاق أماكن العمل اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

يشار إلى أنه قد تم فرض قيود على الأنشطة والحركة في جميع أنحاء بنجلاديش في منتصف أبريل الماضي، حيث قفزت أعداد الحالات والوفيات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.. وانخفضت الإصابات في شهر مايو الماضي إلا أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى هذا الشهر مما أدى إلى تشديد القيود.

يذكر أن بنجلاديش قد سجلت أكثر من 880 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وما يزيد قليلا عن 14 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، إلا أن الخبراء يقولون إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ المحتمل عن الحالات.