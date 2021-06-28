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تايلاند تسجل 5406 حالات إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

09:17 ص الإثنين 28 يونيو 2021
تايلاند تسجل 5406 حالات إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

فيروس كورونا في تايلاند

بانكوك-(أ ش أ):

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 5406 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 249 ألفا و853 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين أن البلاد سجلت 22 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 1934 وفاة.

وأبلغ المركز عن تجاوز حالات التعافي منذ بداية الجائحة حاجز 245 ألف حالة.

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فيروس كورونا في تايلاند تايلاند فيروس كورونا كوفيد19

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389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

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