الكاظمي: الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد

بغداد - (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد، مؤكدا أنه اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة.

وقال الكاظمي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، :"واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح وكان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول وكان هناك صواريخ على البعثات لتصعيد الموقف والذهاب للفوضى".

ولفت الكاظمي الى أن التظاهرات قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى"، مشددا "اخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات".

وأكد الكاظمي أنه اختار "طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة"، مضيفا "اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لإعادة بناء الدولة".

علي صعيد آخر، أشار الكاظمي الى أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في العام 2022، معتبرا أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب من جديد".