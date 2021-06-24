المستشارة الألمانية: الاتحاد الأوروبي يجب أن يخلق صيغا مختلفة للحوار مع روسيا
بروكسل - (أ ش أ):
قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أنه لا يكفي أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخلق أيضا صيغا مختلفة للحوار مع موسكو.
وأوضحت ميركل - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن النزاعات يمكن أن تحل بشكل أفضل كما شهدنا مع الرئيس الأمريكي حين يتحاور الناس أيضا.
يأتي هذا في وقت قد كشف فيه المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف عن تأييد الرئيس الروسي لوضع آلية حوار واتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
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